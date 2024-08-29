Sağlığı iyi

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda yayaya çarptıktan sonra kaçan, yapılan soruşturma sonucu 10 gün sonra tespit edilerek tutuklanan sürücü Münevver Gürler dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiği, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alındığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun kenarında yürüyen Muhammed Abdullah’a bir aracın çarptığını söyledi. Polis, çarpmanın etkisiyle yolun soluna savrulan yayanın yol kenarında bulunan okaliptüs ağacına çarptıktan sonra yol içerisine düştüğünü ifade etti.

Kürek kemiğinde kırık oluştu

Polis, Muhammed Abdullah’ın kaza yerine gelen 112 ambulans ile kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, kazaya neden olan plakası meçhul aracın sürücünün ise olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Polis, yayanın sol kürek kemiğinde kırık oluştuğunu ancak yapılan tedavisinin ardından 14 Ağustos 2024 tarihinde taburcu edildiğini kaydetti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucunda 22 Ağustos 2024 tarihinde yayaya çarpan aracın plakasının GY 322, sürücüsünün ise Münevver Gürler olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, kazadan 10 gün sonra tespit edilen zanlının 23 Ağustos 2024 tarihinde tutuklandığını, 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi.

Kontrolden geçirildi

Polis memuru, zanlının 26 Ağustos’ta ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor verildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesinde Trafik Şubesinde çalıştığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.