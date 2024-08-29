Anne ve çocukları yurtta bekleyecek

Çocuklarıyla birlikte Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptıktan sonra polise teslim olan Suriyeli 27 yaşındaki Abdulaziz Hassan ile 18 yaşındaki Saher Elmahmod dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Henüz 18 yaşında 2 çocuk annesi olan Saher Elmahmod’ın 8 aylık hamile olduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, Suriye uyruklu Abdulaziz Hassan ve Saher Elmahmod’ın bir ve dört yaşlarındaki 2 çocuklarıyla birlikte 25 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, teslim olduklarını, çocuklar için sosyal hizmetler dairesinin devreye girdiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 8 aylık hamile olan Saher Elmahmod’ın çocuklarıyla birlikte yıldız öğrenci yurdunda, Abdulaziz Hassan’ın ise cezaevinde 8 gün süreyle tutuklu beklemelerini talep etti.

Polisin ardından söz alan Saher Elmahmod, iki çocuğu olduğunu, ayrıca hamile olduğunu ifade ederek, ihtiyaçları için yardım istedi.

Zanlının bu beyanından sonra polis, Sosyal Hizmetler Dairesinin anne ve çocuklarla ilgilendiğini ifade etti.

Mahkeme, davaları hazır oluncaya kadar Abdulaziz Hassan’ın cezaevinde Saher Elmahmod’ın ise çocuklarıyla birlikte öğrenci yurdunda 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.