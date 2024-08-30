Başkent renklendi

14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali önceki akşam yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER tarafından organize edilen festival 1 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı korteje katılan misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'nin yanı sıra TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER dans ekipleri Lefkoşalıları selamladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde başlayıp, Kızılbaş Parkı’nda son bulan kortejin ardından Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda festivalin açılış töreni düzenlendi.

Törende, TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ekipler gösteri sergiledi.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinliğin düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen dernekleri ve katkı koyan kurumları tebrik etti.

Tatar, festivale katılan Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya, Türkiye’den gelen halk dansları ekiplerini ülkede görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, 2019 yılında Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirilen festivali anımsatarak, sonrasında ise pandemi ve deprem felaketinden ötürü bir ara yaşandığını belirtti.

TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, pandemi ve deprem felaketi nedeniyle ara verilen festivalin yeniden hayat bulduğunu ifade ederek, başta LTB olmak üzere, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

