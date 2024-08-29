Bir kişi aranıyor

Girne’de gerçekleştirilen Namlu Operasyonu kapsamında tasarrufunda silah ve mermi bulunan

45 yaşındaki Mehmet Uçar hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında tutuklanan zanlı, "kanunsuz ateşli, patlayıcı madde taşıma ve tasarruf" suçlarından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.05 sıralarında Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin otopark alanı içerisinde yapılan operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Polis, Mehmet Uçar'ın tasarrufunda Taurus marka 7,65 mm çapında seri numarası olmayan silah, içerisine takılı bulunan şarjör içerisinde 7,65 mm çapında 7 adet canlı mermi ve 2 adette yerde olmak üzere toplam 9 adet canlı mermi tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, silah ve mermilerin emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulunan silah ve patlayıcı maddelerin incelenmek üzere PGM Parmak İzleri Şubesi ve Balistik Şube'ye gönderildiğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, balistik inceleme sonucunun beklendiğini, ayrıca kimliği tespit edilen bir şahsın arandığını, belirterek, 8 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

