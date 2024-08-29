719’una ceza yazdı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Üç ilçede 20.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 3 bin 250 sürücü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından dolayı 719 sürücüye ceza yazıldı, 34 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 445 araç sürücüsü kontrol edildi.

171’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 4’ü aracın ışık kurallarına uymamak olmak üzere toplam 360 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi.

96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 7’si ışık kurallarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, biri tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 269 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 31 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta bir kaçak yakalandı

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 780 araç sürücüsü kontrol edildi; 24’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere 90 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir araç ise trafikten men edildi.