Kararı yargı verecek

Suna ERDEN

Rusya’da seri tecavüz suçları işleyen, 2019 yılında geldiği KKTC’de bir kadını soyan, birine de tecavüz eden eski Polis Müfettişi Alexander Satlaev soygun suçundan itham edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilen sanık, soygun suçunu kabul etti.

Sanık, 9 Nisan 2021 tarihinde tecavüz suçlamasıyla aleyhine getirilen davaları kabul etmemişti.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyetin huzuruna çıkarılan sanığa davaları okundu.

İtham oturumunda sanık adına baro tarafından atanan bir avukat da hazır bulundu.

Sanık, 22 Eylül 2020 tarihinde Girne’de Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında, H.K. isimli kadının boğazını sıkıp içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı çaldığını kabul etti.

Geçtiğimiz haftalarda tecavüzden itham edilen ancak suçlamaları kabul etmeyen sanık soygun suçuna itiraz etmedi.



Sanığın soygun suçunu kabul etmesiyle dava duruşmasının başlamasına karar verildi.Dava görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Ne olmuştu

Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Alexander Satlaev’in 22 Eylül 2019 tarihinde, Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında, H.K. isimli kadının arkasına gizlice geçtiği ve boğazını sıkıp bayılttığı belirtilmişti.

Sanığın daha sonra içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı alarak kaçtığı kaydedilmişti.

Sanığın Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği, 4 kadına karşı da girişimde bulunduğu belirtilmişti.

Sanığın ülkesinde seri tecavüz suçları işlediğinin ortaya çıkması üzerine Girne’de 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde meydana gelen cinsel saldırı ile alakası olabileceği üzerinde durulmuştu. Yapılan soruşturma sonucu tecavüze uğrayan 17 yaşındaki kızın üzerinden alınan DNA örnekleri, sanığın örnekleriyle eşleşmişti.

Soruşturmanın ardından sanık, 4 Ekim 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Firar etmişti

Satlaev, 8 Şubat tarihinde cezaevinden firar etmişti. Satlaev'in firar planı hakkında yapılan açıklamada, eski müfettişin önce cezaevi rögarına saklandığı, sonrasında ise yemek aracının cezaevine girişini fırsat bilerek sırra kadem bastığı belirtilmişti. Satlaev, 11 Şubat tarihinde Doğanköy’de Aydın Tepe Sokak’taki boş bir villada yakalanmıştı.