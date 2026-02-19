Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, siyasi eşitlik kabul edilmedikçe müzakere sürecinin başlayamayacağını belirterek, “Kararlıyız, sabırlıyız. Eğer gerçekten barış istiyorlarsa bu yol müzakerelerde olur.” dedi. NTV’ye özel açıklamalarda bulunan Erhürman, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirdi. Müzakere sürecinde Türkiye ve KKTC’nin ortak yetki alanlarına ilişkin konularda devre dışı bırakılamayacağını vurgulayan Erhürman, “Mücadelemiz ortak yetki alanlarındaki haklarımız için.” ifadelerini kullandı. Adanın tamamını ilgilendiren konularda tek taraflı adım atılamayacağını kaydeden Erhürman, güvenlik, enerji ve ticaret yolları gibi başlıklarda Kıbrıslı Rumların ada adına tek başına karar veremeyeceğini söyledi. Erhürman, “Biz bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz. Ortak yetki alanı olarak tanımlanan yerlerde fiili durum yaratılmasına karşı mücadele veriyoruz. KKTC ve Türkiye by-pass edilemez.” dedi.

Bab-ı Âli Toplantıları’na katılan ikinci KKTC Cumhurbaşkanı

Bu arada Tufan Erhürman, 1990 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Bab-ı Âli Toplantıları’nın 35’inci dönemine onur konuşmacısı olarak katıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ardından Bab-ı Âli kürsüsüne çıkan ikinci KKTC Cumhurbaşkanı olan Erhürman, “Bölgesel gelişmeler ışığında Kıbrıs Sorunu” başlığıyla düzenlenen toplantıda, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Erhürman toplantıda Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine işaret ederek, siyasi eşitlik güvence altına alınmadan müzakere masasına oturulamayacağını vurguladı.

