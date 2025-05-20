Rum Komünist AKEL Partisi, 2028 seçimlerini düşünen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, faşist ırkçı ELAM’a kucak açtığını ve ‘küçük siyaset’ yaptığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundan bahsetmeden, su sorunu ile “yeşil vergi” uygulaması konusunda açıklamalarda bulunduğunu ve bu çerçevede AKEL’e yüklendiğini; AKEL’in de bu açıklamalar üzerine yanıt vererek Hristodulidis’i “küçük siyaset” yapmakla suçladığını yazdı.

Habere göre AKEL, Hristodulidis’in, AKEL’in “yeşil vergi” uygulaması konusunda hükümete baskı yapmadığı yönündeki iddiasını reddederek, bu konuda yapılan birçok açıklama ve eylemin ardından hükümetin geri adım attığına işaret etti.

AKEL, Hristodulidis’in siyasetle ilgili küçük hesaplar yapmaktan ve 2028’deki seçim için propagandadan vazgeçmesi gerektiğini kaydederek, bu çerçevede aşırı sağ ELAM’a bile göz yumduğunu belirtti.