Seyirci kahkahalara boğuldu

İskele Belediye Tiyatrosu, İskele’yi tiyatronun merkezi haline getirmeye devam ediyor. 27 Mart’ta başlayan ve 27 Mayıs’ta son İskele Belediyesi 3. Tiyatro Günleri, Sadık Şendil’in yazdığı, Fadime Seran ve Sercan Avcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu komedi türündeki müzikli ‘Kanlı Nigar’ isimli oyunuyla devam etti. Kalabalık bir kadronun İskele AKM Sahnesine taşıdığı, yönetmenlerin de oyuncular arasında olduğu, Kanlı Nigar, günler öncesinden rezervasyonlarıyla salonu dolduran tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Her anı kahkahalarla geçen oyun bitiminde ayakta alkışlandı. Oyuncuların performansı göz doldurdu. Oyunu, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece’nin yanı sıra İBT Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuları ile tiyatro severler takip etti.

