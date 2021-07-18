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Yangın kısa sürede çevreye yayıldı

Sinemis öğrenci yurdunun elektrik trafo odasında çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı

Yangın kısa sürede çevreye yayıldı
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, Sakarya bölgesinde, dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. “Sinemis” isimli öğrenci yurdunun trafo odasında, aşırı ısınma nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.
İtfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölge sakinleri de yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangının zamanında müdahale ile kontrol altına alınması olası bir facianın önüne geçti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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