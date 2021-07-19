Gereksiz çekişmelere girmeyin

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eroğlu, yayımladığı mesajda, Türkiye’nin de desteğiyle hayatta kalındığını ve egemenliğe kavuşulduğunu hatırlatarak, “Yapmamız gereken Anavatan Türkiye ile gereksiz çekişmeler içine girmek değil, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı olarak ilişkilerimizi daha ileri götürmektir” dedi.

“Hala Rumlarla federasyonu savunanların hata yaptığını” savunan Eroğlu, “Rum’un niyeti bizleri

20 Temmuz 1974 öncesi ortama geri döndürmektir” diye konuştu.

Eroğlu, egemenliğe dayalı iki devletli çözüm politikasının tereddütsüz sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek, bu politikanın sürdürüldüğü ve gereken dirayet ve kararlılık gösterildiği takdirde istenilen hedefe ulaşılacağını belirtti.

Eroğlu’nun mesajının tam metni ise şu şekilde:

20 Temmuz tarihinde başlayan 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde her yıl kutlamakta olduğumuz Barış ve Özgürlük Bayramı bizler için çok önemli ve anlamlıdır.

Hepimiz bu anlam ve önemi bilmek ve geleceğimiz olan gençlerimize anlatmak zorundayız.

Yaşım, görevlerim ve tecrübem itibarıyla 1950’li yıllardan bugüne Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını, nereden nereye nasıl geldiğini iyi biliyorum.

20 Temmuz 1974 öncesi yine Türkiye’nin büyük desteği ile hayatta kalmak, Kıbrıs’ın Yunan olmasını engellemek için direniyorduk.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekatla birlikte özgürlüğümüze, egemenliğimize kavuştuk; üzerinde güven içinde yaşadığımız, devlet kurduğumuz, vatan dediğimiz bir toprak parçasına sahip olduk.

Eksikliklerimiz, aksaklıklarımız olsa da üniversitelerimize otellerimizle, sanayi tesislerimizle, tarımımızla bir ekonomi yarattık.

En önemlisi bağımsızlığımızı ilan ettik, devlet kurduk.

Bu devlet bizim en büyük gücümüzdür.

Her Kıbrıs Türkü bu devlete, egemenliğimize, 20 Temmuz Barış Harekâtı’na sahip çıkmalıdır.