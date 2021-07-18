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‘Aşı olan gelsin’

Eurovision’da Rumları temsil eden Elena Tsagrinou da gençleri teşvik amacıyla bedava konser verecek

‘Aşı olan gelsin’
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 Güney Kıbrıs’ı bu yıl Eurovision’da ‘El Diablo’ (Şeytan) adlı şarkı ile temsil eden 

Elena Tsagrinou, gençlerin aşılanmasını teşvik amacıyla yürütülen kampanyalara destek verdi.
   Bu amaçla önümüzdeki günlerde adanın değişik bölgelerinde konser vermeyi planlayan genç sanatçı “Aşı olan gelsin” sloganıyla mesaj verecek.
   Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan sanatçı “Corona belasına karşı korunmak için herkesin aşılanmasını istiyorum. Buna karşı çıkan gençleri teşvik amacıyla elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. 

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