Ali Uluç uçacak

Hatay'da profesyonel uçurtma sörfü yapan aile hekimi haftada 20 saat çalışarak Samandağ sahillerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yat Limanı'na ulaşmayı hedefliyor.

Daha önce amatör olarak uçurtma sörfüyle ilgilenmeye başlayan aile hekimi Muhammed Ali Uluç (52), Adana'da aldığı eğitimin ardından 3 yıldan beri bu sporu profesyonel olarak sürdürüyor.

Uçurtma sörfünü daha geniş kitlelere sevdirmek ve bu spor için farkındalık oluşturmak amacıyla Hatay'dan Kıbrıs'a sörf yaparak gitmeyi hedefleyen Uluç, aile hekimliğinden boş kalan zamanlarda Samandağ sahillerinde antrenman yapıyor.

Haftada 20 saat çalışan Uluç, gerekli lojistik hazırlıkların tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından gelecek ayın sonunda, Hatay'dan 130 kilometrelik yolu sörfle kat ederek Karpaz'a 1 günde varmayı planlıyor.

Aile hekimi Muhammed Ali Uluç, AA muhabirine, yaptığı antrenmanları çok önemsediğini, Samandağ sahilini uzunluğu ve rüzgar yönleri nedeniyle tercih ettiğini belirtti.