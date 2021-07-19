‘Diplomatik cephe’ kuruldu

Rum yönetiminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve burada yapması beklenen açıklamalara karşı “diplomatik cephe” kurduğu, Kıbrıslı Rumlara yapılması muhtemel “kapalı Maraş’a yeniden yerleşme” veya “TMK’ya başvurma çağrısı”na karşı net bir pozisyon aldığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini “Lefkoşa Diplomatik Cephe Kuruyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Erdoğan’ın, yapacağı açıklamaların ötesinde KKTC’ye gelmesinin bile Kıbrıs sorununu yeniden şekillendirdiği görüşünü ortaya koyarak, Rum yönetiminin “daha kötüsünün olmasını diplomatik yoldan engelleme konusunda kaynamakta” olduğunu yazdı.

Haberde, Rum yönetiminin halen hukuki ve diplomatik yolla bir çaba başlattığını ve halen Londra ve Washington’dan en üst düzeyde, Erdoğan’ın yeni emrivakiler yapma cesaretini kıracak destekler aldığı kaydedildi. Rum Hukuk Dairesi’nin de durumu göğüslemek için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmakta olduğu belirtilerek ,Rum yönetiminin önünde bulunan bir diplomatik plana dikkat çekildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Rum yönetiminin önünde bulunan diplomatik planı şöyle aktardı:

“BM Güvenlik Konseyi veya Genel Kurulu’na başvuru. Hedef, güçlü bir karar elde edilmesi ancak buradaki zorluk, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin 3’te 2’sinin onayını gerektirmesidir.

Türkiye ve müdahil şahıslar aleyhine Lahey Adalet Divanı’na başvurmak. Rum yönetimi BM Genel Kurulu’ndan güçlü bir karar elde etmeyi başarırsa Lahey’e başvurması bile gerekmeyeceği belirtildi.

Çalışılmış bir hareket kombinasyonu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) beşinci hükümetler arası başvuru.

Şahısların Türkiye aleyhine bireysel başvuruda bulunması”

Maraş’a yerleşme çağrısı

Türkiye’nin Maraş kökenli Rumları ya kapalı Maraş’a yerleşmeye veya Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurmaya çağırmasının beklendiği, dolayısıyla Rumların Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönüp dönmeyeceklerine karar verecekleri belirtilen haberde, dönmeleri halinde KKTC’yi dolaylı yoldan tanımış olacakları fakat öte yandan mülkiyet haklarını da elde edecekleri belirtildi. Haberde, şu ifadelere yer verildi:

“Lefkoşa’nın bu konudaki pozisyonu net olacak. Elbette hiçbir Rum’a ne yapacağı dikte edilemez fakat böyle bir gelişmeyi engelleyecek mesajlar verilmesi bekleniyor. Elbette soru, bu hukuki yaptırımlar ve diplomatik hareketler sonrasında Lefkoşa’nın daha kötüsünü engellemek için hangi inisiyatifleri alacağıdır. Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırmak ve Maraş’taki emrivakileri bozmak için güven yaratıcı önlemler önermiş ancak Türk tarafınca kabul edilmemişti.”

