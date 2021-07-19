‘Camia olarak kenetlendik’

BTM 1. Lig ekiplerinden Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, yeniden eski günlerine dönme adına çalışmalarını sürdürürken, başkan Hüseyin Kayımzade önümüzdeki yıllarda özlenen, kalıcı Karaoğlanoğlu’nu yaratacaklarını söyledi.

Son dönemde altyapısını da kuran Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, tesisleşmeye de önem veriyor. 2020’nin Temmuz ayında görevi devraldığını söyleyen Başkan Hüseyin Kayımzade, spor servisimize yaptığı açıklamada, camia olarak kenetlendiklerini, eski sporcularını ve kulübe hizmet eden herkesi yeniden kulübe kazandırma adına da çalışmalar yaptıklarını, altyapıyı kurduklarını ve hedeflerinin yeni sezonda bir üst lige yükselmek olduğunu ifade etti.

“Maçlarımızı dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz”

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade, kulübün şu anki konumunun hak edilmeyen bir nokta olduğunu söyledi. Kayımzade’nin açıklamaları şu şekilde; “Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle geçtiğimiz sezon oynanmamıştı ancak biz Karaoğlanoğlu Spor Kulübü olarak bu dönemde boş durmadık. Temmuz 2020’de görevi devraldık. İlk önce nostalji gecesi düzenledik. Karaoğlanoğlu halkını ve kulübe hizmet verenleri kulübün çatısı altında toplama adına çalışmalar yaptık. Kulübe hizmet eden herkese plaket ve onur belgeleri takdim ettik. Bunun en büyük amacı yıllardır bu kulübün maçlarını seyircisiz oynamasıydı. Bu hareketimizden dolayı özellikle kulübün kurucu yaş kategorisinden oldukça olumlu cevaplar aldık. Kulübün kenetlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Artık seyircisiz oynamak istemiyoruz. Kulübün şu an bulunduğu konumunun hak edilen nokta olmadığına inanıyoruz.”

“Altyapımız geleceğimiz olacak”

“Geçmişte bu kulüpten çok başarılı sporcular çıkmıştır. Özellikle Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı’nda isim yapmış futbolcuların 90%’ı Karaoğlanoğlu altyapısından yetişmiştir” diyen Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade, “Şu an altyapımızda yaklaşık 80 çocuğumuzla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geleceğin takımını yaratma adına çalışmalarımızı ciddi tutuyoruz. Ekonomik krizin daha da büyüdüğü bu dönemde alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımızla kulübü hem ekonomik yönden rahatlatacağız hem de sportif başarı hedefleyeceğiz. Ayakta durabilmemiz adına alt yapı yaratmamız kaçınılmazdı. Alt yapının yanı sıra Master Takımımız da aktif olarak maçlarını oynamaktadır” şeklinde konuştu.

“2 yıl içerisinde saha zeminini kaybetme riskimiz var”

Saha ve saha arazisiyle büyük sıkıntılarının olduğunu ifade eden Hüseyin Kayımzade, “Geçmişte saha projesiyle belli anlaşmalar yapılmıştı. Anlaşma maddelerinden dolayı şu anda Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün yatırım yapma pozisyonlarını kısıtlıyor. Saha zemini ile ilgili olarak da sıkıntılar mevcut. Sentetik sahalarda kullanılan maddeler bizim sahamızda sıfırlanmış durumdadır. Bu konu ile ilgili olarak öngörüş alabilme adına bir firma ile görüştük. Şu anda sahanın eski pozisyonuna getirilebilmesi ve bakıma girebilmesi için 240,000 TL’ye yakın bir paraya ihtiyacımız var. Spor Dairesi’ne gerekli yazıları yazdık. Destek bekliyoruz. Biz bu sahanın bakımını yapmazsak görüştüğümüz firmanın söylemine göre saha zemininin iki yıl içerisinde tamamen yok olacağını öğrendik. Ayrıca kulübün çim antrenman sahası ihtiyacı da vardır. Lig’de maçlarımızın yarısını çim sahalarda oynuyoruz. Bundan dolayı çim sahaya ihtiyacımız vardır” dedi.

“Başarı sadece şampiyon olmak değildir”

Göreve gelir gelmez teknik heyeti belirlediklerini söyleyen Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade, “Murat Borucu hocamızla anlaşmaya vardık. Murat hocanın yardımcılığını ise Ensar Berk hocamız yapacak. Yeni sezona kadar A takımı toparlayıp lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig’e çıkmaktır. Ancak çıkarken veya şampiyon olurken de kalıcı olamadıktan sonra hiçbir anlamı olmaz. Ayrıca altyapınız da güçlü değilse 1 yıl sonra yine zorlu günler yaşarsınız ve bu başarı bir anda silinir. O yüzden bir üst lige çıkarken altyapımızı da güçlü tutarak ikisini birlikte başarmak istiyoruz. Eğer A takımla alt yapıyı aynı anda yürütmeyi başarabilirsek Karaoğlanoğlu Spor Kulübü iyi yerlere gelecektir. Halkımızı yanımızda olmalarına davet ediyoruz” dedi.