Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, “2000 Yıllık Yolculuğun Ardından Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisine” ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serdar Aslan’ın çalışmalarından oluşan “2000 Yıllık Yolculuğun Ardından Likya Pentekonterleri ve Apollonları Seramik Sergisi” Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde 2 Ağustos’ta Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı ve akademisyen Serdar Aslan tarafından hazırlanan eserler, M.Ö. 5. yüzyıl Likya pentekonterlerinin (Antik Yunan kadırgası) olası görünümlerini dört yıl süren çalışmalar sonucunda boyutlandırdı. Seramik çamuru ile şekillendirilip 900 santigrat pişirilen eserler, gümüş pigmenti ile renklendirilerek son halini aldı.

Sikkelerden ilham alıyor

Likya sikkelerinde dikkat çeken antik kadırga betimlemelerinin, M.Ö 5. yüzyılda Likya’da kullanılan pentekonterlerin gelişimlerini günümüze aktardığını söyleyen Serdar Aslan, “Dikkat çeken diğer örnekler ise Apollon sikkeleri üzerinde yer alıyor. Apollon sikkelerinin ön tarafında, karakteristik Apollon unsurlarını içeren, profilden betimlenmiş insan başı yorumu, arka tarafta ise sancak kısmından şekillendirilmiş antik kadırgalar (pentekonter) yer alıyor. Pentekonterlerin altlarında, dönemin yüksek rütbeli devlet memurlarının isimleri görülüyor” ifadesini kullandı.



