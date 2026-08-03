Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Yerel Seçimler ile Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin aynı gün yapılmasının demokrasi açısından daha doğru olacağını belirterek, bunun seçime katılımı artıracağını söyledi.
Yazılı açıklama yapan Taçoy, iki önemli seçimin yaklaştığına işaret ederek, atılacak adımların demokrasi açısından önem taşıdığını belirtti.
Katıldığı televizyon programında bir soruyu yanıtında Taçoy, genel ve yerel seçimin aynı gün yapılmasının “en doğru yol” olacağını ifade ederek, böylelikle seçime katılımın da yükseleceğini belirtti.
Son seçimlerde katılımın sürekli düşüş gösterdiğini belirten Taçoy, bunun iradenin temsiliyete yansıması ve demokrasi adına sakıncalar yarattığını belirterek, “Demokrasi adına ne kadar fazla insan sandığa giderse o kadar fazla halk temsiliyeti sağlamış oluruz” dedi.
Taçoy, seçime katılım konusunda mevcut sıkıntılar ortadayken kısa aralıklarla iki seçimin iki farklı zamanda olmasının katılımda daha büyük düşüşler yaratacağını savundu.
Karma oy konusunda ise farklı görüşler bulunduğunu belirten Taçoy, “Kaldırılabilir de kalabilir de. Benim için hiç önemli değil. Şu anda hiç kimseyi ürkütmemize gerek yok” dedi.
Bu konuda partisi içinde yeni bir tartışma penceresi açmayacağını belirten Taçoy, karmadan gelecek oyların büyük partiler açısından çok fazla sonuç değiştiren etkisi bulunmadığını kaydetti.
Katılım artar
UBP Milletvekili Taçoy, iki seçimin aynı gün yapılmasının faydalı olacağını belirtti ve ekledi
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Yerel Seçimler ile Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin aynı gün yapılmasının demokrasi açısından daha doğru olacağını belirterek, bunun seçime katılımı artıracağını söyledi.
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YORUMLAR
Magusalı - 3 saat Önce
Geçmişte UBP destekçisi idim. Son gelişme ve icraatları gördükten sonra moralim bozuldu. Hükümetin icraatları da kötü. Çalıştay sanki ihtiyarlar heyeti. Geçmişte çalışmışlar. Sadece teşekkür etmek gerekiyor. Gençleri görmek istiyoruz.
Akıllanan insanlar seçime sizi süpürüp temizlemek için gitmeli. Doğruluk, adalet, liyakat konularında en rezil insan sensin. Sen köpeğini bile müdür, müsteşar gapabikecek kadar doğruluk, adalet, sorumluluk ve liyakattan uzaksın. Çalıştığım Bakanlar içinde en Allah Kahretsin dediğim insan sensin. Yemin ederim.