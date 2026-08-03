Katılım artar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Yerel Seçimler ile Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin aynı gün yapılmasının demokrasi açısından daha doğru olacağını belirterek, bunun seçime katılımı artıracağını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Taçoy, iki önemli seçimin yaklaştığına işaret ederek, atılacak adımların demokrasi açısından önem taşıdığını belirtti.

Katıldığı televizyon programında bir soruyu yanıtında Taçoy, genel ve yerel seçimin aynı gün yapılmasının “en doğru yol” olacağını ifade ederek, böylelikle seçime katılımın da yükseleceğini belirtti.

Son seçimlerde katılımın sürekli düşüş gösterdiğini belirten Taçoy, bunun iradenin temsiliyete yansıması ve demokrasi adına sakıncalar yarattığını belirterek, “Demokrasi adına ne kadar fazla insan sandığa giderse o kadar fazla halk temsiliyeti sağlamış oluruz” dedi.

Taçoy, seçime katılım konusunda mevcut sıkıntılar ortadayken kısa aralıklarla iki seçimin iki farklı zamanda olmasının katılımda daha büyük düşüşler yaratacağını savundu.

Karma oy konusunda ise farklı görüşler bulunduğunu belirten Taçoy, “Kaldırılabilir de kalabilir de. Benim için hiç önemli değil. Şu anda hiç kimseyi ürkütmemize gerek yok” dedi.

Bu konuda partisi içinde yeni bir tartışma penceresi açmayacağını belirten Taçoy, karmadan gelecek oyların büyük partiler açısından çok fazla sonuç değiştiren etkisi bulunmadığını kaydetti.