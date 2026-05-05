Kayıt dışı kimse kalmayacak

Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki kayıt dışı yaşamla ilgili son zamanlarda büyük önlemler aldıklarını, 2026 yılında, 20 Nisan’a kadar yaklaşık 2 bin 200 kişiyi liman kapılarından geri gönderdiklerini açıkladı. Üstel, ülkede kayıt dışı bir kişi bile kalmaması amacıyla bu yasal düzenlemeyi yaptıklarını da kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile "Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı"nın komitede ivedilikle görüşülmesini onayladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, "Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile çalışma hayatını kayıt altına almayı amaçladıklarını söyledi.

Muhaceret izinsiz öğrencilerin olduğuna dikkat çeken Oğuz, kayıt dışı insanlarla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmanın yolunun kayıtlılığı artırmak olduğunu vurguladı.

Yasada yapılan değişiklikleri aktaran Oğuz, aile bütünlüğü sağlamayı da amaçladıklarını aktardı.

Tetikçiler de ülkeye turist olarak geliyor

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, yerinden söz alarak, yasa tasarısında ülkeye turist olarak gelen kişilerin de affedilerek, 60 gün ek turist vizesi verilmesindeki amacın ne olduğunu sordu. Baybars, "bazı tetikçilerin de ülkeye turist olarak geldiğini" dile getirdi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, turist vizesi ile gelip süresi dolan kişinin de kayıtlılığa girmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

“Han kapısı yasası”

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, yerinden söz alarak, bu yasanın adının “han kapısı yasası” olduğunu savundu.

Şahali, hükümete, bu yasa ile kamu maliyesine ne kadar gelir getirmeyi hedeflediklerini ve buna müracaat edecek kaç kişinin olduğunu sordu.

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise, ülkede sürekli af çıkarılmasını eleştirerek, getirilen yasa tasarısının ciddi sorunları olduğunu savundu.

Akansoy, detaylı rakamların paylaşılmasını isteyerek, aftan yararlanılması için çalışma izni koşulu olmamasının çok büyük bir risk olduğunu vurguladı. Akansoy, turist olarak gelip kaçağa düşen kişilerin affedilmemesi gerektiğini de belirtti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, yerinden söz alarak, bu yasanın detaylarını komitede detaylı olarak konuşacaklarını belirtti.

Üstel: 2 bin 200 kişiyi kapılardan geri gönderdik

***

Mahkemelerde fotoğraf çekilmesi ve isimlerin açık yazılması yasaklandı

Meclis onayladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda Ceza Muhakemeleri Usulü’nde değişiklik öngören yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen “Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile birlikte, kamuoyunda tanınmış kişiler de dahil olmak üzere mahkemelerde fotoğraf çekilmesi ve isimlerinin açık yazılması yasaklandı.

Bu değişiklik yasa tasarısı, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, yargı sistemine yönelik önemli değişiklikler içeren Mahkemeler (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ile Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ele alınan düzenlemeler kapsamında, uzun süredir güncellenmeyen yargı mevzuatında kapsamlı değişikliklere gidildi.

Mahkemeler Yasası’nda yapılan değişiklikle Lefkoşa’da ikinci bir ağır ceza mahkemesinin kurulmasının önü açılırken, kaza mahkemelerinin yapısı ve yargıç sayılarının da yeniden düzenlendiği kaydedildi. Ayrıca tazminat ve para cezalarında artış öngören düzenlemeler de yasaya dahil edildi.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı kapsamında ise tanıklık kurumunun güvenilirliğinin artırılması, çelişkili beyanların önlenmesi ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi amaçlandı. Yetkililer, düzenlemelerin maddi gerçeğe ulaşmayı kolaylaştıracağını ifade etti.

Genel Kurul’da ayrıca Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşüldü. Yapılan değişikliklerle ilk soruşturma usulünün kaldırılması, teminat sürelerine yeni düzenlemeler getirilmesi ve davaların makul sürede sonuçlandırılması hedeflendi. Tasarının “devrim niteliğinde” değişiklikler içerdiği belirtildi.

