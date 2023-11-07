Gözler bu davada

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ hakkındaki yargı süreci başladı.

Sefer Buğra Altundağ dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Altundağ’ın avukatı, taammüden öldürme suçunu kabul etmeyeceklerini, duruşmasını yapacaklarını söyledi.

Savunma, sanık aleyhine getirilen diğer davaları ise kabul edeceklerini bildirdi.

Savcı Serhan Bundak ise itham ve duruşmaya başlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, sanığın itham edilmesi ve duruşmaların başlaması için davayı 13 Kasım Pazartesi gününe tehir etti.

Davanın geçmişi

Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.



