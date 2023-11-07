Özele gidecek

Eşini önce ciddi şekilde darp edip, ardından tecavüzde bulunmakla suçlanan 27 yaşındaki P.B hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı P.B. dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin gözüne yumruk attığını, saçlarından çekip, karnına tekme vurduğunu, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti. Polis, genç kadının aynı gün sabah saat 08.00’de polise gelerek şikayetçi olduğunu, hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, kadının vücudunun birçok yerinde morluk ve darp izleri tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, suçlamaları kabul etmediğini, eşinin kendisine saldırdığını söylediğini, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ancak darp izi tespit edilmediğini belirtti. Polis memuru, zanlı ile eşinin boşanmak istediğini her ikisinin de ayrılığı talep ettiğini söyledi.

Soruşturma amaçlı zanlı ile eşinden DNA örneği alındığını, Ankara’ya gönderileceğini kaydeden polis, genç kadından ayrıca swap örneği alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Çiftin komşuları olan7 kişinin ifadesini adlıklarını, bazı komşuların “Bırak beni ,yapma” diye çığlık sesi duyduklarını söylediklerini açıklayan polis, zanlının ilk tutuklandığı anda tecavüz iddiasını kabul etmeyip, erekte olmadığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının üroloji doktorunun kontrolünden geçirileceğini ancak gerekli testlerin devlet hastanesinde yapılmamasından dolayı YDÜ hastanesine götürüleceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi kabul etti.