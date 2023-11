‘Doğru, tarafsız, cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 9 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Tahsin Koçyiğit

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Takdir edilecek güzel yayınlar yapıyor ve beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programı ve diğer tartışmalar dikkatimi çeken yayınlardır. Diyalog TV’nin onuncu yaşını kutlar nice başarı dolu yaşlar dilerim.”

Aziz Tabak

“Diyalog TV’yi süreli izliyorum ve başarılı buluyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Bu programda gerçekler konuşuluyor, sorunlar dile getiriliyor ve çözüm önerileri yapılıyor ancak yetkili hiç kimse bunu duymuyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar dilerim.”

Fezile Orakçıoğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV gibi kurumların ülkemizde olması çok mutlu edicidir. Diyalog TV’de tüm programları çok beğenerek izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice sağlık dolu yaşlar dilerim.”

Tuncer Özbahadır

“Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV yayınları ile toplumsal, ekonomik, Demokratik, sosyal ve kültürel konularda sorunları dile getiriyorlar. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ın değerlendirmelerini izliyorum. Kendine has üslubu ile eleştirilerini yapmaktadır. Diyalog TV’nin topluma ışık tutmaya devam edeceğine inanıyorum. Nice nice on yıllar dilerim.”

Fırat Denizci

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’de en fazla izlediğim programlar Reşat Akar’ın Gündem Özel programı ve Uğur Dereliköylü’nün Muhtarın Saati programıdır. Diyalog TV’nin yayınlarını olumlu buluyorum çünkü ülke sorunlarına güzel bir şekilde değiniliyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar yollarının açık olmasını dilerim.”

Ahmet Küçük

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’de en çok izlediğim programlar Reşat Akar’ın Gündem Özel programı ve köyümüz muhtarı Uğur Dereliköylü’nün programlarıdır. Diyalog TV önemli bir televizyon kanalıdır çünkü doğru bilgilere ve güncel bilgilere ulaşmak mümkündür. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on yıllar dilerim.”

Arif Kızılyürek

“Diyalog TV’yı sıklıkla izliyorum. Hem televizyonu hem de gazetesini okuyorum. Diyalog TV’yi izlememin nedeni Reşat Akar’ın Kıbrıs’taki olaylara ve sorunlara değinmesidir. Diyalog TV’nin tüm programlarını beğeniyorum ve izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar yayınlarını sürdürmesini temenni ederim.”

Süleyman Karşılı

“Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de söylenen her şey doğrudur ancak bizim memleketimiz artık doğru değil. Diyalog TV’de tüm programları izliyorum ancak en fazla Reşat Akar’ın programlarını takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşında da başarılarının devam etmesini dilerim.”

Hasan Çuvancıoğlu

“Diyalog TV’yi izliyorum ve zaman zaman önemli konulara değiniliyor. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’de iç sorunlara bayağı değiniliyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar iyi yayınlarının devamını dilerim.”

Hasan Yılmaz

“Diyalog TV’yi fırsat buldukça izliyorum. Genel olarak Diyalog TV’nin yayınlarına baktığımızda halkın içinde, halkın sorunlarına değinen bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın ve Uğur Dereliköylü’nün programlarını takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar dilerim.”

Cemal Darbaz

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV halkın sesi olmaya devam ediyor. Diyalog TV’ye karşı bir sitemim vardır. Halk meclisi programının yeniden yapılmasını istiyoruz. Halk meclisi programı halkın sesiydi ve herkes orada sıkıntılarını dile getirip çözüm arıyordu. Bu nedenle Reşat beyden ricamız demokrasi örneği olan Halk Meclisi programını yeniden başlatsın. Diyalog TV’de en fazla haberleri izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on yıllar diliyorum. Diyalog TV on yılda halkın göz bebeği oldu.”

Fatma Dören

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. En beğendiğim kanaldır. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve haberleri izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice nice uzun yıllar dilerim.”