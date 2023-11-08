Ablukaya alındı

İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini öne sürdü.

Galant, "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi." açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas tarafından rehineler iade edilmeden Gazze'de ateşkes veya yakıt ikmali olmayacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerlerinin Filistinli grup Hamas'ın kalesi olan Gazze Şehri'nin kalbinde operasyon düzenlediğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalarda Hamas'ın ellerindeki 240'tan fazla rehineyi serbest bırakmadan önce herhangi bir insani duraklamanın olmayacağını öne sürdü.

Gallant televizyonda yayınlanan bir basın açıklamasında, İsrail ordusu kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin "kalbinde" konuşlandığını iddia ederek, "İsrail ordusu Gazze'deki Hamas kalelerine her yönden, mükemmel bir koordinasyon içinde saldırdı ve Gazze Şehri çevresindeki kuşatmayı sıkılaştırıyorlar. Zafere ulaşana dek ve rehineler evlerine dönene kadar buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gallant, kendisine İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırma niyetinde olup olmadığı sorulduğunda, ordunun ne yapacağı hakkında gerçekleşmeden önce konuşmayacağını söyledi.

Hizbullah’tan İsrail’e uyarı

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kasım, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, ABD merkezli NBC News’e İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’ın pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'i "saldırgan" olarak niteleyen Kasım, Hizbullah'ın Gazze üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını vurguladı.

Kasım, İsrail’in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

Irak’taki İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş” adlı oluşumun ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılarına atıfta bulunan Kasım, "Direniş Ekseni'ndekiler, esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle, dur mesajı verme prensibiyle ABD'ye saldırıyorlar. Tıpkı İsrail'in durması gerektiği gibi." ifadelerini kullandı.