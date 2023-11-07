10 gün süreyle cezaevinde

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almaya gidince Kuzey Kıbrıs’ta 8 yıl süreyle ikamet izinsiz yaşadığı ortaya çıkan Nijeryalı Mabel Umyane Abbis hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı, ben kısa sürede ülkesine gitmek istediğini, bir daha KKTC’ye gelmeyeceğini söyledi.

Mahkemede zanlı hakkındaki olguları aktaran polis, 3 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen Mabel Umyane Abbis’in 21 Aralık 2015tarihinden beri toplam 2 bin 874 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, biletini kendisinin keseceğini, bir an önce ülkesine dönmek istediğini ve bir daha geri gelmeyeceğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

