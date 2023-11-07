Akacan da mahkemelik 

Suna ERDEN

lnterpol tarafından organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah bulundurma ve kara para aklama suçlarından arandığı gerekçesiyle 2022 yılı Temmuz ayında KKTC’de tespit edilerek ülkeden deport edilen Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın KKTC’de yaptığı işlemlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Daha önce Buddle ile iş yaptığı gerekçesiyle iki avukat ve bir iş insanını mahkemeye çıkaran mali polis, dün de Bulut Akacan’ı duruşmaya çıkardı.

Akacan’ın Buddle’a bir milyon 200 bin dolar değerinde 3 adet daire sattığı, ancak yaptığı bu satışla ilgili yetkili makamlara haber vermediği belirtildi.

Suç gelirlerini KKTC’de akladı

Polis, 24 Mart 2022 tarihinde KKTC Hukuk Dairesi’nden alınan yazıda Interpol tarafından aranan Avustralya vatandaşı Mark Dougles Buddle’ın özellikle uyuşturucu ithalatı ve dağıtımı yoluyla servet kazandığının değerlendirildiğini, elde ettiği suç gelirini, KKTC ile Orta Doğu’daki şirketler ve inşaat projeleri aracılığıyla akladığını öğrendiklerini söyledi.

Polis, bu kapsamda Buddle ile bağlantılı olan şahıslar aleyhine soruşturma yapılmasının istendiğini açıkladı.

3 daire sattı

Polis, yapılan araştırma sonucu Akacan’ın 21 Eylül 2021 tarihinde Mark Dougles Buddle’a Adalet Trading Ltd. tarafından yetkilendirildiği vekaletname ile Girne’de bulunan Akacan Elegance Sitesinden 1 milyon 200 bin dolar değerinde 3 adet daire sattığını, satış sözleşmesinin 6 Ekim 2021 tarihinde Girne Tapu Dairesine sunulduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, satış tarihinden sonra Mark Dougles Buddle’ın 10 Temmuz 2022 tarihinde KKTC’den ihraç edildiğini, Akacan’ın durumu bilmesine ve suç gelirinin aklanmasının önlenmesi yasası uyarınca şüpheli işlemlerin para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bildirilmesi zorunluğuna uymadığını ifade etti.

Polis, Akacan’ın yükümlülüğünü yerine getirmeyerek Para, Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesine şüpheli işlem bildirimde bulunmadığını söyledi.

2 avukat, bir galeri sahibi de mahkemelik oldu

Polis, Mesele ile ilgili olarak 2 avukat ve bir galeri sahibinin 13 Eylül 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlandığını anımsattı. Polis, zanlının methaller olduğu suçun 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu belirtti. Polis, zanlı hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen yasa dışı online bahis oynatma ile ilgili dava görüldüğünü, bu dava nedeniyle teminat altında olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

İzni devlet verdi

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı Serhan Çınar, müvekkilinin Buddle ile yaptığı anlaşmanın takas yolu ile ödeme üzerine olduğunu ifade ederek, “Mark Dougles Buddle’ın İstanbul’daki evine karşı, buradaki daireler verildi. Parayla alışveriş söz konusu değil, takas yöntemi ile daireler verilecekti ancak Mark Dougles Buddle’la ilgili gelişmelerden dolayı takas gerçekleşmedi” dedi.

Çınar, Mark Dougles Buddle’a KKTC tarafından oturma izni verildiğini, bir izin verilirken güvenlik soruşturması yapıldığını, dolayısı ile devlet tarafından oturma izni verilen bir şahısla iş yapmanın suç olmadığını söyledi. Çınar, Mark Dougles Buddle’la ilgili tutuklama ve ihraç süreçleri olduğunu, müvekkilinin bunları takip etmekle yükümlü olmadığını ve haberinin olmamasının gayet doğal olduğunu dile getirdi.

Çınar, müvekkili için belirlenecek, nakit teminat ve kefalet şartlarına bir itirazları olmayacağını ancak yurt dışına çıkış yasağı getirilmemesini talep etti.

Büyük sorun yaşarım

Çınar daha sonra Akacan’ı tanık olarak dinletti.

Akacan, Mark Dougles Buddle’dan tek bir kuruş dahi almadığını, takas yolu ile bir anlaşma yaptıklarını, ancak bu anlaşmanın da hayata geçmediğini söyledi. Akacan, Mark Dougles Buddle ile ilgili gelişmeleri 2022 yılı Eylül ayında öğrendiğini dile getirdi. Akacan, satış sözleşmesini tapuya sunduğu tarihin ise 6 Ekim 2021 olduğunu belirtti.

Akacan, Türkiye’de 3 şirketi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Sık sık Türkiye’ye gidiyorum. Geçtiğimiz gün yeşil pasaport aldım. Yurt dışına çıkışım engellenirse büyük sorun yaşarım. Mahkemeden bana yurt dışına çıkış yasağı şartı getirilmemesini talep ederim.”

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkındaki teminat kararını 7 Kasım 2023 tarihine yani bugüne ertelerken, yurt dışına çıkış yasağı emri verdi.