Kendinden geçmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 15 yaşındaki kızına cinsel saldırıda buldunduğu iddiasıyla tutuklanan F.A., dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, zanlının alınan kan örneğinde uyuşturucu bulunduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlı F.A.’nın, 18 Nisan’da, saat 21:00 ile 22:00 saatleri arasında, Gazimağusa’da, Gülseren Bölgesi’ndeki ikametgahı içerisinde, çocuk yatak odası içerisinde, 15 yaşındaki kızı olan müştekinin göğüs ve cinsel organını sıktıktan sonra, “bu gece benim olacaksın” dediğini anımsattı. Zanlının, müştekinin sosyal hizmetler görevlileri nezaretinde ifade vermesinin ardından gözaltına alındığını bildiren polis, beklenmekte olan raporların olduğunu ve alınacak ifadelerin bulunduğunu ifade etti.

Zanlıdan alınan kan örneğinde uyuşturucu tespit edildiğini de aktaran polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

