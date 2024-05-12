Mali protokol müjdelerle dolu

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

Görüşme sonrası değerlendirmede bulunan Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yaptığı görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2024-2025 Mali İşbirliği Protokolü’nün detaylarını ele aldıklarını söyledi.

KKTC ekonomisini daha da ayağa kaldıracak büyük projelerin anılan protokol içerisinde olmasına öncelik verdiklerine dikkati çeken Başbakan Üstel, Anavatan'ın sarsılmaz desteğiyle ülkenin özellikle altyapı, sağlık ve turizm sektöründeki ihtiyaçlarını karşılamak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’la protokolün maddeler üzerinde görüştüklerini aktararak, “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali İşbirliği Protokolü'nü, teknik heyetler arasında yapılacak çalışmaların tamamlanması sonrasında Sayın Cevdet Yılmaz’la birlikte Ankara’da imzalayacağız.” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde adaya bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek bu ziyarette Güzelyurt bölgesine yapılması planlanan soğuk hava deposu ve Yeni Güzelyurt Hastanesi’nin inşaat alanlarında incelemelerde bulunacağını söyledi.

Başbakan Üstel, görüşme sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın vefat eden babası Osman Doğan’ın Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

