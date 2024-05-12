‘Büyük avantaj’

"Kıbrıs Cumhuriyeti"nin AB’ye üyeliğin 20’nci yıl dönümü Rum Temsilciler Meclisi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinliklerdeki konuşma ve verilen mesajlarda Kıbrıs sorununa vurgu yapıldı.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs’ın “50 yılı aşkın süredir işgal altında olduğunu” öne sürerek bu durumun “Avrupa Birliği’nin de meselesi olduğunu” söyledi.

AKEL Milletvekili Andros Kafkalias ise “AB üyeliğinin Kıbrıslı Rumları çok güçlü yapacağı ve hoşlarına giden çözümü gündeme getireceği için Kıbrıslı Türklerle herhangi bir uzlaşıyı görüşmemeleri gerektiği algısı işlediğini ancak bundan çok uzak olduklarını” kaydetti.

Alithia’ya göre Dimitriu, Rum meclisi tarafından 4 Mayıs 2004’te gerçekleşen AB’ye katılımın 20’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir dizi kutlama etkinliğine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a giden konuklara, Yeşil Hat sınırının Lefkoşa’daki bölümünü gezdirdi.

Dimitriu, Malta Meclis Başkanı Dr. Angelo Farrugia, Yunanistan Meclis Başkan Yardımcısı Yoannis Plakiotakis, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı Radvile Morkunaite-Mikuleniene ve Slovenya Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Danijel Krivec’e Yeşil Hat’tı gezdirme sebebinin “Kıbrıs’ta 50 yıldır olanları kendi gözleriyle görmeleri” olduğunu söyledi.

AB’ye katılımı “en büyük diplomatik avantaj” olarak niteleyen Dimitriu “Buna rağmen Kıbrıs’ın 50 yılı aşan süredir işgal altında kalması Avrupa meselesidir.” dedi.

Metsola mesaj gönderdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da, video mesajı gönderdiği etkinlikte, “bir AB ülkesinin zoraki bölündüğünü” iddia ederek bunun yalnız Güney Kıbrıs’ın kaygısı olmadığını savundu. Metsola, “devam eden yeniden birleşme çabalarına destek ve dayanışma” mesajı verdi.

Metsola, çözüm için hep birlikte çalışmanın AB’nin sorumluluğu olduğunu” belirterek “Bir AB devletinin zorla bölünmesi yalnız Kıbrıs’ın endişesi değildir. Bütün Avrupalıların endişesidir, çözmek için birlikte çalışmamız gereken bir sorundur.” dedi. AB’nin yalnız Brüksel ve Strazburg’da değil Doğu Akdeniz’de de Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu söyleyen Metsola “AB, BM planına göre yeniden birleşme başarılana kadar, gerektiği sürece Kıbrıs’ın yanında olacak.” ifadesini kullandı.

Schinas konuşma yaptı

Haravgi’ye göre Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Lefkoşa Rum Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen özel etkinlikte, “Yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın sorun ithal edecek çözümlerin ürünü değil üniter, işlevsel bir Avrupa devleti, güçlü bir Euro Bölgesi ülkesi olması gerektiğini” söyledi. Schinas, "bu noktada Avrupa’nın siyasi desteğinin kesin ve sarsılmaz olduğunu” belirtti.

Yine aynı gazete Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de gönderdiği destek mesajında, “Kıbrıs her zaman Avrupa tarihinin ve Avrupa kültürünün kalbindeydi ve 20 yıl önce Avrupa Birliği’nin kalbinde olmayı seçti. O zamandan beri Avrupa, Afrika ve Asya arasında Avrupa’nın ticaret, ekonomi, enerji, denizcilik ve insani bağlantı referans noktası oldu.” ifadelerine yer verdi.