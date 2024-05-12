Gözler Powell’de

Küresel piyasalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerle hafta içi pozitif bir seyir izlenirken gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Hafta içi Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bir noktada faiz indirimine gideceğini ancak şimdilik para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret ederek, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını vurgulayarak, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin devam etmesinin Fed'in bu sene faiz indirimi yapabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini dile getirdi.

Buna göre, para piyasalarındaki Fed’in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 61'le fiyatlanırken, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de enflasyona ilişkin verilerin yıl başından bu yana karışık sinyaller verdiğini hatırlatan analistler, bu sebeple çarşamba günkü verilerin öneminin daha da öne çıktığını ifade etti.

Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 10.38,25 puana taşıdı.

Hafta içi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Toplantıda konuşan Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makro ihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,03 üstünde 32,3441'den tamamladı.