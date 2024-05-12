Sürücü yaralandı

Girne - Değirmenlik dağ yolunda kum yüklü kamyon devrildi, araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza dün saat 10.20'de meydana geldi. Yüksel Akın'ın (E-49) kullandığı PH 949 plakalı kum yüklü kamyon, Değirmenlik istikametine doğru seyrederken, taş ocağına dönüşe geçtiği sırada sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Yüksel Akın'ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Cengizköy’de alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan Cengizköy’de trafik kazasına sebep olan alkollü şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün saat 18.30 sralarında, Cengizköy’de, Cemal Eruç Caddesi'nde, Tülay Dumlupınar (K-37) 215 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JY 818 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Uluç Başar (E-45) yönetimindeki TMS 890 plakalı otobüsün sağ yanına çarptı.

Kazada yaralanan JY 818 plakalı araç sürücüsü Tülay Dumlupınar, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi ve polis tarafından tutuklandı.