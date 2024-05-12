Dehşet saçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlar içi bölgesinde dün sabahın erken saatlerinde yine dehşet verici bir olay yaşandı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; bir üniversitede sınıf öğretmenliği okuyan 21 yaşındaki Enes Karasakal, aşırı derecede alkol aldıktan sonra, Berlin Bar’ın güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Enes Karasakal bu durum karşısında öfkesine hakim olamayıp, 15 santim uzunluğundaki bıçakla güvenlik görevlilerine karşı saldırmaya başladı. Elindeki bıçağı iki görevliden biri olan 25 yaşındaki K.P.’nin sol göğüs kafesine saplayıp, 2 santimlik bir kesi oluşturdu. Hastaneye kaldırılan K.P.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Sol omuzundan yaralanan 22 yaşındaki Y.U.’nun da hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Mahkemeye çıkarıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emrah Turgal, zanlı Enes Karasakal’ın 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan Berlin Bar önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, nefesinde 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 cm ve ağız uzunluğu 6 cm olan siyah saplı bıçağı, konu eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’nin sol göğüs kafesi kısmına sokup, göğüs kafesini delerek 2 santim genişliğinde kesi oluşturup taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı

Diğer güvenlik görevlisini de omzundan bıçakladı

Polis, zanlının ayrıca olayın akabinde yine ayni yerde görevli Y.U’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafında tutuklandığını olayda kullandığı bıçağın emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi uygun buldu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 00:42