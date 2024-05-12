İsveç karıştı

Eurovision Şarkı Yarışması'na İsveç'in en büyük 2'nci kenti olan Malmö ev sahipliği yapıyor. İsrail'in finallerde yarışacak olması tartışma konusu olurken, yarışma Stockholm'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

68'incisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na İsveç'in en büyük 2'nci kenti olan Malmö ev sahipliği yapıyor. Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'nın iki yıldır kabul edilmediği yarışmada İsrail'in finallerde yarışacak olması tartışma konusu olmuştu. Eurovision dgün İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

İsveç Kraliyet Polisi'nin vermiş olduğu resmi rakamlara göre, protesto yürüyüşüne yaklaşık 4 bin 600 kişi katıldı. Son yıllarda göçmen politikalarını esneten ve İsveç vatandaşlığına kabul edilen uluslararası vatandaşlarının da artmasıyla bilinen ülkede 2 ana cadde trafiğe kapatıldı.

Adalar şehri olarak tanımlanan Stockholm'ün iki merkezi noktası olan ve şehir merkezini ikiye ayıran Södermalm ve Östermalm arasındaki kara ulaşımı 2 saat boyunca gerçekleşmedi.

Sloganlar eşliğinde bisikletleriyle, yürüyerek ya da elektrikli scooterlar ile yürüyüşe katılan binlerce kişi Stockholm şehir merkezini kapattı. 300'den fazla polisin görev aldığı protestolar boyunca Filistin bayrakları hemen hemen her noktada gözlemlendi. Protestocular, "Eurovision'u bırakın! Refah'a bakın!", "Katil İsrail'in müziğini istemiyoruz!", "İsveçli olmaktan utanmak istemiyoruz!" sloganları attı.

