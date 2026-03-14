Yemek yerine kenevir dağıttı

Suna ERDEN

Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda 120 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 yaşındaki paket servis elemanı Pakistanlı A.M. tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı. Zanlının uyuşturucu temin ettiği ve Gönyeli bölgesinde konumlara bırakarak satışını yaptığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 12 Mart 2026 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise 48 gramı satışa hazır paketlenmiş olmak üzere toplam yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının çalışmakta olduğu iş yerinde yapılan aramada, ambar kısmında 5 ayrı paket halinde toplam yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini; bir şahsın yönlendirmesiyle 12 Mart tarihinde bin 500 Euro karşılığında yaklaşık 130 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde satın aldığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının 130 gram uyuşturucu maddenin yaklaşık 9 gramını 8 bin 400 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti.

Farklı noktalara uyuşturucu bıraktı

Polis, zanlının ayrıca 5 Mart tarihinde yine bin 500 Euro karşılığında yaklaşık 130 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde satın aldığını, bu miktarın 6 gramını kendisi için ayırdığını ve geriye kalan kısmını Gönyeli bölgesinde farklı noktalara bıraktığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlının uyuşturucu madde temin ettiği ve sattığı şahısların arandığını, cep telefonunun inceleneceğini ve emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirtti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi kabul ederek, onayladı.

