Kıbrıs politikasında değişim yok

Ankara’ya günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Üstel, Kıbrıs meselesine ilişkin ortak politikanın bir kez daha teyit edildiğini belirterek ‘iki devletli çözüm modelinden geri adım atılmayacağını, KKTC’nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabulünden başka bir çözüm yolunun bulunmadığını’ belirtti.

Bugüne kadar defalarca denenmiş ve tüketilmiş federasyon çözüm modelinin, zamanın ruhu ve Ada’daki mevcut gerçeklerle bağdaşmadığının da görüşmede bir kez daha ifade edildiğini vurgulayan Üstel, Dışişleri Bakanı Fidan ile ekonomiden turizme, enerjiden yatırım ortamına kadar birçok başlığın ele alındığını kaydetti.

Ankara’da önemli görüşme

Başbakan Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC’nin Kıbrıs meselesine ilişkin ortak politikası bir kez daha teyit edildi. İki devletli çözüm modelinden geri adım atılmayacağı, KKTC’nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabulünden başka bir çözüm yolunun bulunmadığı vurgulandı.

Bugüne kadar defalarca denenmiş ve tüketilmiş federasyon çözüm modelinin, zamanın ruhu ve Ada’daki mevcut gerçeklerle bağdaşmadığı da görüşmede bir kez daha ifade edildi.

Görüşmede ayrıca ekonomiden turizme, enerjiden yatırım ortamına kadar birçok başlık ele alındı.

Özellikle Asrın Projesi olan Su Temin Projesi’nin ardından, Kıbrıs Türk halkına kesintisiz ve çevre dostu enerji arzı sağlayacak Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğalgaz tedariki konusunda yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Çalışmaları halihazırda başlayan bu stratejik projenin en kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik süreç ele alındı.

Turizm alanında ise ulaşımdan kaynaklanan sorunların giderilmesi, farklı destinasyonlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne turist akışının artırılması ve sektörün rekabet gücünün yükseltilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk emlakçıları ve müteahhitlerine yönelik hukuku siyasallaştıran uygulamaları da ele alındı. Bu çerçevede, gerekli yasal düzenlemeler ile birlikte atılabilecek diğer ortak adımlar değerlendirildi.

Emlak ve inşaat sektörlerinin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler dahil olmak üzere farklı seçenekler üzerinde duruldu.

Başbakan Ünal Üstel ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmesinde ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyet iddiaları üzerinden Kıbrıs Türk halkına ve KKTC ekonomisine yönelik hasmane tutumuna karşı alınacak yasal ve idari tedbirler de kapsamlı şekilde değerlendirildi.



Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026, 09:30