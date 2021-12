Kılınç’ı yaraladı

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda alkolün etkisiyle kavga eden arkadaşlardan biri polislik diğer hastanelik oldu. Lefkoşa’dan Girne’ye eğlenmeye giden Fikret Can ile Serkan Kılınç bir süre sonra tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından Serkan Kılınç taksi ile Lefkoşa’ya dönmeye çalıştı. Ancak Fikret Can son anda taksiyi durdurarak, Kılınç’ı indirdi ve kolundan bıçakladı.

Serkan Kılınç can havliyle Girne Polis Müdürlüğü’ne doğru koşarken, zanlı elinde iki bıçakla onu kovaladı. Olayı haber alan polis, zanlıyı Kılınç’ı kovalarken yakaladı.

Gözaltına alınan ve 3 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu, yaralama olayının 4 Aralık 2021 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının Girne’de, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde 194 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada tasarrufunda bulundurduğu iki ayrı bıçak ile Kılınç’ı sol kol iç kısmından yaraladığını ifade etti.

Lambasuyucu, kolundan yaralanan Kılınç’ı nsığınmak için Girne Polis Müdürlüğüne geldiği esnada zanlının elinde bıçaklarla onu takip ettiğini söyledi. Polis, zanlının bu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, bıçakların zanlının üzerinde bulunarak emare alındığını söyledi.



Polis, olayın ardından Kılınç’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ifade etti.Polis Kılınç’ın ifadesinde Fikret Can ile birlikte Lefkoşa’dan Girne’ye beraber geldiklerini yolda sözlü tartışma yaşadıklarını anlattığını söyledi. Polis, Kılınç’ın yürüyerek oradan ayrıldığını Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bir taksiyi durdurduğunu Lefkoşa’ya gitmek için taksiye bindiği esnada zanlının gelerek araca müdahale ettiğini söylediğini aktardı.Polis, zanlının taksiyi durdurduktan sonra Kılınç’ı araçtan indirerek bıçakla saldırdığını, sol kolunun iç kısmını kestiğini söyledi.Zanlının olayın ardından tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.Polis, zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, teminat talep etti.Mahkeme zanlıyı ileride yargılanmak üzere 10 bin TL nakit teminat yatırması, 250 bin TL şahsi ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalanması şartıyla serbest bıraktı.