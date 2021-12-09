CTP bu konuda kararlı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, ülkede asıl hedefin, halkın alım gücünün korunması olması gerektiğine işaret ederek, asgari ücretin tamamen vergilerden arındırılacağını söyledi.

Erhürman, geçmiş hükümet dönemine işaret ederek, sorunun isimlerde değil, zihniyette olduğunu ve ülkeyi bu zihniyetin elinden kurtarmak gerektiğini savundu.

Tufan Erhürman, farkında olmadan memleketin zaten dövize geçtiğine işaret ederek, tüm giderlerin döviz üzerinden hesaplandığını kaydetti.

“Evimize ne alırsak alalım hepsi döviz cinsinden” diyen Erhürman, benzinin 10 liranın üzerine çıktığını, Bakanlar Kurulu’nun da 5 günde bir ayarlama kararı aldığını da kaydetti.

Her dakika gelirlerin erimeye devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, muhasebe sistemini Euro üzerine yapmanın konuşulacağını belirtti.



Bu ülkede bir ekonomik vizyonun gerekli olduğunu kaydeden Erhürman, “Maaş alan insanı nasıl koruyacaksın, mesele odur” dedi.Erhürman, asgari ücretten vergi alındığını hatırlatırken, asgari ücretin tamamen vergiden arındırılacağına vurgu yaptı.Bu konuda çok net olduklarına dikkat çeken Erhürman, “Asgari ücrette artık sektörel ve kıdeme bağlı asgari ücret farklılaşması yaratılacak. Bizim sektörel bazda kademeli asgari ücrete geçmemiz gerekiyor. Bu kayıt dışılığı da azaltacak” şeklinde konuştu.

“Mesele Türkiye ile oturup konuşabilmektir”

Tufan Erhürman, “Muhasebe sistemi üzerinden maaşları hesaplayacaksın ve alım gücünü koruyacaksın. Bunu Türkiye ile konuşacaksın. Mesele Türkiye ile oturup bu memleketin sorunlarını konuşabilmektir” dedi.

Erhürman, kendi hükümet dönemlerinde halkın alım gücünü korumak için hayat pahalılığını, çıkan hayat pahalılığının da üstünde verdiklerini hatırlattı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin ise hayat pahalılığı dondurmaya çalıştığını savunan Erhürman, “Biz gittik dava açtık Anayasa Mahkemesi’nde ve mecbur kaldılar hayat pahalılığını versinler” dedi.