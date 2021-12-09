Fırsatçılara aman yok

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder. Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla birlikte yeniden yapılanan küresel ekonomik sistemde yıldızı parlayan ülkelerin en başında Türkiye var. Döviz, altın ve TL cinsinden tasarrufu bulunanların da bu büyük atılıma katılmaları halinde ülkemiz çok daha kısa sürede dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girebilecek seviyeye ulaşacaktır" ifadelerini kullandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir." dedi.



"Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:"Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek. Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır. Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları atıyoruz. 2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz. Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder. Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır."