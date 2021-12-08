Zirve 2 saat sürdü

ABD ve Rusya arasında, son yılların en gergin geçmesi beklenen ikili görüşmesi gerçekleştirildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin arasındaki online zirvenin en önemli konusu Ukrayna olurken, görüşme 2 saat 5 dakika sürdü.

Biden, G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi. Putin ise Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı faaliyetlerinden derin bir endişe duyduğunu belirten Biden, Putin'e Ukrayna'ya karşı askeri bir hareket durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve siyasi yaptırımlarla cevap vereceğini söyledi.

Biden, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlayarak gerilimin düşürülmesi ve diplomasiye dönülmesi çağrısı yaptı.

Biden ve Putin ayrıca iki ülke arasındaki stratejik istikrarı ve diğer bölgesel meseleleri de görüştü.

İki taraftan da açıklamalar geldi

ABD'li yetkililer video konferanstan önce yaptığı açıklamada, Biden'ın Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde şimdiye kadarki en sert ekonomik yaptırımlara maruz kalacağını söyleyeceğini ifade etti.



Toplantıdan önce herhangi bir ilerleme beklenmediğini söyleyen Kremlin tarafı ise, Ukrayna'ya saldırmayı planladığını yalanladı ve askeri hareketlerin tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeyi ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirmişti.Daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine ve Ukrayna dahil, Rusya sınırına yakın ülkelere belirli silahların konuşlandırılmayacağına dair bağlayıcı garantiler vermesini istediklerini söylemişti.Putin ile Biden’ın son teması temmuz ayında telefonda görüştüklerinde gerçekleşmişti. İki lider, haziran ayındaysa İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu, Biden’ın ocakta göreve gelmesinden sonra liderlerin ilk yüz yüze görüşmesi olmuştu.

Görüşme öncesi kritik iddia

ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planı yaptığı öne sürüldü.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) liderliğinde şu anda bir tahliye planı hazırlanıyor ve Rus işgali durumunda Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için seçenekler değerlendiriliyor.