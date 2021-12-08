Muşta ile vurdu

Gazimağusa’da iki grup arasında, köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada, Ergün Özbermek’in N.T.’nin yüzüne muştayla vurarak dişini kırdığı iddia edildi. Tutuklanan zanlı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 9 Kasım 2021 tarihinde Gazimağusa’da, DAÜ çemberi yakınında iki grup arasında çıkan kavgada, zanlının tasarrufunda bulundurduğu muştayla N.T ’nin yüzüne vurarak, sol üst dişinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.



Zanlının, 15 Kasım 2021 tarihinde tutuklandığını, ancak temaslı olması nedeniyle karantinaya alındığını aktaran polis, zanlı aleyhinde Tuzla’da gerçekleştirilen araç hırsızlığı olayındaki bağlantısı nedeniyle de gıyabında tutukluluk emri alındığını anımsattı.Zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığına değinen polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 12 bin TL nakdi teminat yatırması, iki şahsın 75’er bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.