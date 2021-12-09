Büyük kriz kapıda

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) son 3 yılda 376 milyon lira zarara uğratıldığını ve bugünkü borcunun 800 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Bakan Atun dün düzenlediği Değerlendirme Toplantısı’nda enerji konusunda bilgiler paylaştı.

Atun, kendisinin daha önce de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevi yaptığını ve Şubat 2018’de bu görevi devrettiğini anımsattı.

Atun “Devrettiğimiz gün itibarıyla tanklarda 30 bin ton yakıt vardı. Bu 42 günlük stok, 11 milyon 400 bin dolarlık da değer demekti. Görevi, 3 milyon 900 bin dolar tutarında 8 gün yeten 7 bin ton akaryakıtla devraldık “dedi.

Atun, ambarlarda da 16 milyon dolar değerinde malzeme bıraktığını ve geri geldiğinde 6 milyon dolar değerinde malzeme bulduğunu belirtti.



Bakan Atun, “Kurumu 46 milyon TL borçla devrettik, AKSA’ya borç sıfırdı. Şimdi geldik ve 800 milyon TL’ye dayanan bir borç bulduk. Bunun sadece 455 milyon TL’si AKSA’ya” ifadelerini kullandı.Atun, Kurum’un 880 milyon TL pasif ve 471 milyon TL aktif alacağı olduğunu da aktardı.

İyilik mi yapıldı, kötülük mü?

Atun, “Maliyetler aşırı derecede yükselmesine rağmen son 2 yılda elektrik fiyatlarına dokunulmadı. Peki halka iyilik mi yapıldı, kötülük mü?” diye sordu.

Maliyetlerin arttığı dönemlerde toplumunu düşünen bir yönetimin fiyat ayarlaması yapması gerektiğini vurgulayan Atun, aksi takdirde halkın “bu kahramanlığın” bedelini çok büyük faiz ve zararlarla ödeyeceğini belirtti.

Akaryakıt sorunu çözüldü

Akaryakıt tedariki konusunda panik yaşanmasını gerektiren bir durum kalmadığını da belirten Atun, kapsamlı bir kurtarma paketine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Atun, akaryakıt ithalatçılarının kısa süre içerisinde otomasyon sistemine geçeceğini, benzin istasyonlarının da 6 ay içinde sisteme dahil olacağını aktardı.