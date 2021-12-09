‘Kriz fırsata çevrilebilir’

Halkın Partisi (HP) yetkilileri önceki gün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere, Oda’nın ekonomiyle ilgili hazırladığı çalışmalar hakkına bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise ziyarette yaptığı konuşmada, Sanayi Odası’nı seçim döneminde ziyaret etmediklerini, son 1 yıl içerisinde istişarelerin olduğunu, üzerinde çalışılan konular olup görüş alışverişinde bulunduklarını anımsattı.

“Bu açıdan kendimizi o anlamda yakın hissediyoruz, bir anlamda sorunlarınızı biliyoruz” diyen Özersay, sorunların memleketin sorunları olup, çözümünün mümkün olan sorunlar olduğunu vurguladı.

HP lideri Özersay, sanayicinin yaşadığı sıkıntıların aşılması noktasında, hükümette bulundukları dönemlerde adımlar attıklarını, bundan sonra da gerekli adımların atılmasında öncülük edeceğini belirtti.

Özersay, seçim sonrasında üreticinin sorunlarına yönelik kulaklarını kapayan değil, dinleyen, anlayan ve akılcı çözümler üreten bir hükümetin kurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Halkın Partisi olarak, üreticimizin, sanayicimizin sorunlarını biliyoruz. Geçmişte hükümette bulunduğumuz dönemlerde bazı adımları başlattık. Örneğin prim desteğini bizim hükümette bulunduğumuz dönemde başlatmıştık” dedi.



Kıbrıs Türk halkının geçmişte de çok sıkıntılar yaşadığını, birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılarını aştığını bundan sonra da aşabileceğini ifade eden Özersay, seçimden sonra istikrarlı bir hükümetin kurulmasının bu açıdan da önemli olduğunu söyledi.“Ekonomi ile ilgili dünyanın çok ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu, ülkemizin de ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, vatandaşın da bunu iliklerine kadar hissettiğini biliyoruz” diyen Özersay, başka sorunlarda olduğu gibi ekonomi ile ilgili sorunların da çözümünün mümkün olduğunu vurguladı. Özersay, hatta bazı kriz dönemlerinin fırsata çevrilmesinin de mümkün olduğunu kaydetti.

Ülkeye döviz girişi sağlanmalı

Öte yandan Özersay katıldığı bir televizyon programında, ekonomik krizin ciddi anlamda hissedildiği bu günülerde, ülkeye döviz girişinin sağlanmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda kara ve hava giriş kapılarındaki sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kara ve hava giriş kapılarındaki sorunların giderilmesi ve bir takım kolaylıklar sağlanmasının önemine dikkat çeken Özersay, Ercan Havalimanı’ndaki prosedürlerde yaşanan sıkıntıların aşılması noktasında web siteleri üzerinden kullanıcı dostu paylaşımlarla ülkeye turist gelişinin kolaylaştırılabileceğini vurguladı.

Özersay ayrıca, kara kapılarındaki geçiş noktalarında kolaylık sağlanması, gerekirse personel desteği yapılması gerektiğini belirtti.