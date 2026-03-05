Kilosu 350 lira

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları vatandaşın alım gücünü zorluyor. Pazarda en yüksek fiyatlı ürün olan çileğin kilosu 350 TL’ye yükselirken, hurma ve diğer temel gıda ürünlerinde de fiyatlar artış gösterdi. Vatandaşlar, yüksek fiyatlara rağmen alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını belirtirken, pazarın denetlenmesini talep etti.

Kadir Ertürk

“Satışlarımız çok şükür Ramazan ayı girdi gireli biraz hareketlendi. Genel olarak hurma satışımız vardır. Tezgahımızda 8 çeşit hurma vardır. En yüksek hurma normalde 800 liraydı ama Ramazan dolayısı ile 700 yaptım. En düşük hurma ise Lefke’den gelen balçık hurmasıdır. Bunun kilosu 400 liraydı ama ramazan dolayısıyla bunun fiyatını da 200 liraya düşürdüm. En pahalı hurmanın 4 adeti 52 lira, en ucuz hurmanın ise 4 adeti 12 TL’dir.”

Ozan Bayramoğlu

“Pazar yerinden biraz mandalina, patates, soğan, elma aldım. Fiyatı yüksek diye almaktan vazgeçtiğimiz veya alamadığımız ürünler oluyor. Beklentimiz denetim yapılarak piyasadaki abartılı fiyatları dengelemeleridir.”

Fadıl Yaradanakul

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatlar ucuz değil. Biz alabiliyoruz ancak zorda olan ve alamayan çok insan vardır. Hayat pahalılığının önlenmesi lazım. Her zaman bir bahane bularak fiyatlar yükseliyor. Ben geçen hafta Makedonya’ya gittim ve Pazar yerinde esnaf fiyatların 4-5 yıldır aynı olduğunu söylüyor.”

Nurhayat Keçeli

“Meyve fiyatları çok yüksek. Fiyatı yüksek ama olduğum için az alıyorum. Fiyatların ucuzlamasını bekleyemem ama piyasanın denetlenmesini ve halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapılmasını temenni ederim.”

Cengiz Dadı

Meyve fiyatları çok yüksek. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Örneğin çilek ve hurma alamadım. Beklentim fiyatların daha uygun olması ve alamadığımız ürünleri de alabilmemizdir. Fiyatlarla ilgili beklentimiz de pazarın denetlenmesidir.”

Ayten Kırkpala

“Pazar yerinden meyve ve sebze almaya geldim ancak fiyatlar marketlerin de üzerindedir. Mazı ürünler piyasanın altında olduğu için onları almaya gayret ediyoruz. Fiyatı yüksek olan ürünlerden almam. Beklentimiz piyasayı denetlemeleridir.”

Sevil Kutluyılmaz

“Pazarda en pahalı üçün 350 lira ile çilektir ancak çocuklar istiyor diye alıyoruz.”

Hüseyin Mehmeter

“Pazar yeri fiyatları cep yakıyor. Çilek pazar yerinde 350 lira, yolda satanları gördüm onlar da 500 lira kilosu satıyor. Beklentimiz çok ama bu fiyatlar muhtemelen yükselmeye devam edecek.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 350 TL

Erik: 250 TL

Kivi: 200 TL

Bezelye: 200 TL

Enginar: 200 TL (5 Adet)

Mantar: 200 TL

Ayrelli: 180 TL

Hostes: 180 TL

Taze Bakla: 150 TL

Domates: 140 TL

Salatalık: 140 TL

Armut: 130 TL

Kapya Biber: 120 TL