Kim çözecek bu bilmeceyi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yolların karanlık olması, birçok bölgede sokak lambalarının yanmaması nedeniyle şikayetçi olan vatandaşlar, sorumlu makamın kim olduğunu öğrenmek istiyor. Karanlık yollarda trafik kazalarının meydana gelmesiyle tepkilerin hedefi olan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı; Karayolları Dairesinin yollardaki arızalara müdahale yetkisinin olmadığını açıkladı. Arıklı ayrıca Kıb-Tek’in vatandaşlardan her ay 14 milyon lira para topladığını iddia etti.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu bir Kıb-Tek yetkilisi ise, kurumun böyle bir tahsilatının olmadığını savundu.

El-Sen tarafından yapılan açıklamada ise belediyelerin sokak lambalarına müdahale edemeyeceğini belirtirken, bunun büyük bir risk olduğunu açıkladı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar da geceleri sokağa çıkmaktan korkar olduklarını söyledi.

Arıklı: Sorumluluğu belediyelere vermek istiyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolların aydınlatılması ve temizliğiyle ilgili yetkileri belediyelere devretmek istediklerini söyledi.

Bakan Arıklı, bu kapsamda Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile yapılan anlaşma sonucunda, Ercan Havalimanı ile Değirmenlik-Çatalköy Yolu (Girne dağ yolu) çemberi arasındaki bölümü üzerinde bulunan aydınlatma sistemlerinin idamesi ve yol-refüj temizliği ile çevre düzenlemesinin tamamen Belediye'ye devredildiği belirtti. Arıklı, “Karayollarının etrafındaki reklam panoları dahil her türlü reklam izin ve harçları belediyelere ait. Biz bunu direklere de sürücülerin dikkatini dağıtmayacak ve hız limitinin düşük olduğu bölgelerde uygulanmak kaydı ile vermek istiyoruz” diye konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın elektrik direklerine müdahale hakkı olmadığını, müdahale edecek teknik elemanın da olmadığını anlatan Arıklı, gerekli malzemenin Kıb-Tek’e verildiğini söyledi. Kıb-Tek’in sadece vatandaştan para topladığını kaydeden Bakan Arıklı, 14 milyon TL toplandığını söyledi.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu bir Kıb-Tek yetkilisi ise, kurumun böyle bir tahsilatının olmadığını savundu.

Vatandaş çözülmeyen sorunlardan şikayetçi

Vatandaşlar birçok yolda aydınlatma sorunu olduğunu, geceleri sokağa çıkmaktan korkar hale geldiklerini söyledi.

Ne dediler…?

Mehmet Özçelik

“Bulunduğum bölgede sokak aydınlatmaları yeterli değildir. Zaten yaşanan kazalar da bizlere bunu gösteriyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Lefkoşa- Mağusa, Lefkoşa- Girne gibi anayollar karanlıktır ve yıllardır tamir edilemedi. Yaşım ilerlediği için mecbur kalmadıkça gece Lefkoşa dışına çıkmıyorum çünkü korkuyorum. Beklentimiz alternatif yollar yapılması, mevcut yolların düzeltilmesi ve aydınlatmalarının muazzam bir şekilde yapılmasıdır.”

Yusuf Doğan

“Genele baktığımızda sokak aydınlatmaları yetersizdir ve sıklıkla ölümlü kazalar oluyor. Gece yola çıktığımızda aydınlatmanın olmaması bizleri olumsuz etkiliyor. Yıllardan beri yaşanan bu sorun çözülemedi çünkü ödediğimiz seyrüsefer paralarını ülkeyi yönetenler paylaşıyor ve yollara yatırım yapılmıyor.”

Ökten Çağrı

“Lefkoşa- Dereboyu bölgesinde kalıyorum ve burada aydınlatmaların yeterlidir ancak genele baktığımız zaman hem yolların hem de aydınlatmaların yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Aydınlatmanın iyi olmadığı yerlerde sürücüler için kötü sonuçlara neden olabiliyor. Her an herhangi bir durum ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Dikkatli ve yavaş sürmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Herkes aynı konudan şikayetçi ve herkes bundan şikayetçi olduğu için yapılması gerektiği inancındayım.”

Kezban Keskin

“Yollar ve yollardaki aydınlatmalar kesinlikle yeterli değildir. Önümüzü görmeden araç kullanmak zorunda kalıyoruz. Her an biri önümüze atılacak diye de tedirginlik içerisinde gidiyoruz. Sadece bir bölge değil ada genelinde bu sorun yaşanıyor. Yollar, aydınlatma, elektrik sorunu, okullar her yerde sorun var.”

İhsan Üzgüner

“Çok güzel bir memleketimiz var ancak rastgele yaşıyoruz. Bulunduğum bölgede sokak lambaları yanmıyor. Gece yola çıktığımız zaman yolların aydınlatmasının olmaması bizleri kelle koltukta seyahate zorluyor. Öyle bir durum oluştu ki bu yollara önlem alınmazsa daha çok kazalar olacak ve daha çok ailenin ocağına ateş düşecektir. Kaçıncı yüzyıldayız ve bu sorunlar nedeniyle 60’lı yılları arar durumdayız. O zamanlarda yokluklar içerisinde daha güzel yaşardık ancak şimdi varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bu ülkede zihniyet değişmediği sürece ben geleceğe umutla bakamıyorum. Bir umudumuz Mart ayındaki görüşmelere kaldı. Belki oradan olumlu bir sonuç çıkar da bizler de bir rahat nefes alırız.”

Katip Andiç

“Bulunduğum bölgede aydınlatma yeterlidir ancak ana arter yollarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mağusa-Lefkoşa yolu veya Alayköy-Yılmazköy yolu gibi yollarda gece seyahat etmek oldukça zordur. Aydınlatma olmadığı için kazalar yaşanıyor ve yollar güvenli değildir. Beklentimiz bu sorunların giderilmesi için yetkililerin çalışmasıdır.”

Sevim Üzgüner

“Siyasiler seçilene kadar kedilere köpeklere bile değer verip selam veriyorlar seçildikten sonra halkın yüzüne kimse bakmıyor. Her yer karanlık göz gözü görmüyor. Gece yanması gereken ışıklar çoğu zaman gündüz bütün gün yanıyor. Beklentimiz de kalmadı artık çünkü bir umudumuz kalmadı.”