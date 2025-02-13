Balıkesir yasta

Ömer KADİROĞLU

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında Hamiyet Görgü (65) hayatını kaybetti.

Balıkesir köyü sakinlerinden Görgü’nün vefatıyla 2025 yılı Ocak ayından bugüne kazalar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 17.00 sıralarında, Balıkesir’de Hüseyin Özyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hamiyet Görgü, yönetimindeki GK 713 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.

Sürücünün yönetimindeki araç sağ yan kısmı ile yol kenarında bulunan servi ağacına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025, 09:55