Cep telefonu inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda yaya olarak yolu karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ahmet Kepenek’e çarparak, ölümüne neden olan sürücü Tahsin Yamaner dün sabah ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Kameralardan süratli olduğu gözlemlenen zanlının kilometre bazında hız tespitinin yapılabilmesi için Makine Mühendisleri Odasına yazı yazıldığı belirtildi.

Polis memuru; kazanın 9 Şubat 2025 tarihinde sabah saat 00.40 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis; zanlının yönetimindeki YM 003 plakalı araçla anayolda aşırı süratli ve dikkatsiz seyrederken, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ahmet Can Kepenek’e çarptığını belirtti. Polis, Kepenek’in kaza mahallinde hayatını kaybettiğini, sürücünün ise isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrıldığını kaydetti.

Polis; aracın ve sürücü Tahsin Yamaner'in saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit edildiğini söyledi.

Zanlının tutuklandığını kaydeden polis, alkol ve uyuşturucu analizi için 20 cc kan örneği alındığını belirtti.

Polis; zanlıdan analiz için 20 cc kan örneği alındığını, aynı gün mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis; 3 günlük sürede 3 ifade alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti. Polis, yapılan otopsi sonucu Kepenek'in kafa ve yüz kemiği kırıkları, beyin kanaması ve iç organ yaralanması sonucu vefat ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Alkol ve uyuşturucu testi yapılacak

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlı ve Kepenek'ten alınan kan örneklerinin alkol ve uyuşturucu testi için analize gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının aracının ön kısımlarından alınan kırmızı leke örnekleri ile Kepenek'in kan örneğinin Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti. Polis, hem zanlının hem Kepenek'in cep telefonlarının incelenmesi için Data Şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin kendisinin Lefke Karakoluna giderek teslim olduğunu söylerken, polise süratle ilgili kilometre bazında tespit yapılıp yapılamadığını sordu. Polis; hız tespiti için Makine Mühendisleri Odasına yazı yazıldığını ve cevap beklediğini söyledi. Avukat, zanlının teslim olduğunda alkol testi için nefes örneği verdiğini söyledi ve polise sonucu sordu. Polis, testte alkol çıkmadığını söyledi.

Mahkeme; zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

