Yaralar sarılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Aşırı dolu yağışı Karpaz bölgesinde etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı özellikle Yeni Erenköy, Yeşilköy, Sipahi ve Adaçay’da zarara yol açtı. Başbakan Ünal Üstel bölgeye giderek zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı, vatandaşları dinledi.

Dolu yağışı nedeniyle bazı anayollar bir süreliğine trafiğe kapandı. Doludan dolayı bazı ev, mandıra ve garaj damlarında çökmeler oldu. Bazı evleri de su bastı.

Kaymakamlık, belediye, polis ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, su baskınlarına müdahale etti, yolları temizledi, olumsuzluklara karşı müdahalelerde bulundu.

Bazı vatandaşlar ise karı andıran ve bölgeyi beyaza boyayan dolunun keyfini çıkardı.

Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bazı ev ve garajların damlarında hasar oluştuğunu, bazı evleri de su bastığını söyledi.

Bazı mandıraların damlarının çöktüğünü, altında kalan hayvanlar olduğunu kaydeden Bakırcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başbakanlığa bağlı Afet Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, İskele ilçesine bağlı Yeni Erenköy, Yeşilköy, Sipahi ve Adaçay’da yaşanan yoğun dolu yağışıyla ilgili İskele Kaymakamlığı’nın bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti.

Üstel, Erenköy- Karpaz Belediyesi’ni ziyaret etti

Karpaz bölgesine giden Başbakan Üstel, Erenköy-Karpaz ve İskele belediye başkanları, doludan zarar gören köylerin muhtarları ile bir araya gelerek görüştü. Toplantıda İçişleri, Bakanı Dursun Oğuz ile Afet Acil Durum Komitesi Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu. Başbakan Üstel bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, beklenmedik bir zamanda sabaha karşı saat 06.30’da merkezi Yeni Erenköy olan ve çevresindeki köyleri de etkileyen dolu yağışının gerçekleştiğini ifade etti. Başbakan Üstel, dolu yağışı nedeniyle yolların kapandığını, Erenköy-Karpaz ve İskele belediye başkanları ve İskele Kaymakamı ile istişare edilerek bölgeye araç gereçlerin gönderildiğini, yolların açıldığını söyledi. Üstel, ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kaymakamlık ve muhtarlarla iş birliği içerisinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Başbakan Üstel, doludan zarar gören Yeni Erenköy, Sipahi ve Adaçay’a geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Tatar da bölgeyi ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, ülkede yaşanan yoğun dolu yağışından dolayı olumsuz etkilenen İskele ilçesine bağlı Yenierenköy’ü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinde yoğun dolu yağışı ve alınan önlemlerle ilgili bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde, Yenierenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Yeşilköy’de vatandaşlarla da bir araya geldi.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025, 09:54