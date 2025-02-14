‘Gazze Filistinlilere ait’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da özel röportaj verdi. Erdoğan röportajında, "Trump'ın Netanyahu denilen katille anlaşma yapmasını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum." ifadelerini kullandı. Trump'ın birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmadığını belirten Erdoğan, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden alamaz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da özel röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma açıklamasına ilişkin soruya, "Trump'ın özellikle Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum." yanıtını verdi.

Gazze'yi hiç kimsenin Filistinlilerin elinden alamayacağının altını çizen Erdoğan, "Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide de 'evet' demek, dünya barışı noktasından, bir siyasetçi olarak, doğrusu beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Sayın Trump'ın geçen dönemki davranışıyla şu andaki bu tür açıklamalarını, dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum." diyerek, bunları iyi gelişmeler olarak görmediğini belirtti.

ABD gibi "bir dünya devinin" bu yanlışlardan süratle dönmesini temenni eden Erdoğan, "Buna göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur." dedi.

Trump'ın Gazze teklifi "asla kabul görmez"

Erdoğan, "Sayın Başkan, Trump'ın önerisi gerçekten ilgi görürse Türkiye, ABD'nin çabalarına karşı herhangi bir adım atacak mı?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Böyle bir teklifin kabul görmesi, her şeyden önce bizim açımızdan asla kabul görmez. Bizim açımızdan biz buna evet diyemeyiz. İslam dünyasının buna evet demesi kesinlikle mümkün değildir."

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) buna karşı tavır alacağını dile getiren Erdoğan, Endonezya, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerin bu meselede eli bağlı duramayacağını vurguladı.

Erdoğan, İİT'deki bütün ülkelerin tavrını açıkça ortaya koyacağını belirterek, "Her şeyden önce dünya barışına bir destek vermek gerekiyorsa, bunun birinci derecede sorumlusu Amerika'dır. Amerika gibi bir ülkenin dünya barışından yana olması gerekir. Bizler dünya barışından yana olmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

ABD'nin İsrail’e desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak her şeyden önce başta Suriye olmak üzere bütün buralar yakıp yıkıldı. Öbür tarafta bakıyorsunuz, Filistin yakıp yıkıldı. Hastaneler, okullar yerle yeksan oldu. Bunları biz insanlık dışı bir yaklaşım olarak görüyoruz. İnsanlık dışı bir eylem olarak görüyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "gangster" olarak nitelendiren Erdoğan, Netanyahu'nun hem kendi ülkesindeki yargı makamlarından hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarından kaçtığını belirtti.

Erdoğan, UCM'nin Netanyahu'nun tutuklanmasına ilişkin kararına saygı duyduklarını ve bu kararın tecellisini beklediklerini ifade etti.