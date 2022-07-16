Kimse mutlu değil

Kuzey Kıbrıs’ta durmak bilmeyen fiyat artışları özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların hayatını zorlaştırıyor. Mutfak masraflarını dahi karşılayamaz duruma gelen vatandaşlar, bunun yanı sıra sürekli elektrik kesintileri, uyuşturucu ve adli olaylardaki artışlardan son derece rahatsız olduklarını söylüyor.

Diyalog muhabirinin “ne kadar mutlusunuz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan vatandaşlar “bu şartlar altında mutlu olamayız” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?



Adnan Gözügüzelli

“KKTC’de yaşamaktan mutluyum, ülkemiz güzel bir yer ancak çok sorun var. Devlet mekanizması çökmüş durumda. Kişisel hesaplaşmalar olduğu için bu ülke her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yasaları uygulayan yok ve herkes keyfine göre işlem yapıyor. Şeklinizi beğenirse işiniz oluyor şeklinizi beğenmezse işiniz olmuyor. Eşe, dosta, akrabaya göre iş yapmaktan partizanlık yapmaktan ülke bu hallere geldi. Bunlar düzelmezse her gün daha kötüye gideceğiz. Bunların düzelmesi ve halkın huzura ermesi şarttır.”



Sabri Bulanık

“KKTC’de yaşamaktan mutluyum ancak pahalılık bizleri her gün daha da kötüye götürüyor. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar geçim derdine düştü ve mutluluğumuzu artık yavaş yavaş kaybediyoruz. Beni bu ülkede rahatsız eden bir başka konu ise hükümetin halkına karşı vurdumduymazlığıdır. Sorunların düzeltilmesi için çalışmalar yapılması lazım ancak böyle giderse hiçbir şeyi düzeltemezler. Ayrıca son zamanlarda artan suç oranları da bizleri rahatsız ediyor.”



Serpil Bulanık

“Şu anki şartlarda KKTC’de yaşamaktan memnun değilim. Her şey çok değişti. Bundan önceki yıllarda yaşantımız çok daha güzeldi ancak şimdi kimse kimseyi umursamıyor, siyasiler halkı düşünmüyor. Kıbrıs güzel yer, çocuklarımız ve torunlarımız için ülkemizin düzelmesini istiyorum. Yetkililerin yollar, çevre düzeni, halkına refahı gibi konularda çalışmalar yapmalarını istiyorum ancak yapacaklarını da hiç düşünmüyorum. Umudumuzu kaybettik.”



Doğan Boynueğri

“Kıbrıs’ta yaşamaktan mutluyum. Ülkenin önemli sorunlarından biri pahalılıktır. Dünyada da pahalılık var ancak KKTC bundan çok farklı etkilendi. Bu memlekette rahat yaşıyoruz ancak yaşanan pahalılık normale dönerse daha da iyi olacaktır. Yetkililerden beklentimiz piyasayı biraz ucuzlatmaları ve halkın yaşam şartlarını kolaylaştırmalarıdır. Öte yandan uyuşturucu, hırsızlık gibi artış gösteren adli olayların önüne geçilmesi için adım atılması gerekiyor.”



Muhsin Azap

“KKTC’de yaşamaktan mutluyum ancak bu pahalılık olmasa eminim ki insanlar daha çok mutlu olacaktır. Pahalılık nedeniyle tadımız tuzumuz kalmadı. Pahalılık dışında bu ülkenin bir diğer sorunu da yollarımızdır. Mandıra yolu olarak kullanılan yollar bile adadaki bütün yollardan daha iyi durumdadır. Ülkenin her noktasında sorunlar var; suç oranları arttı, yetkililer artık elini taşın altına koymalıdır.”



Derviş Pirgalı

“Şu anki haliyle bu ülkenin gidişatından pek de memnun değiliz. Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan pahalılık her geçen gün artıyor. Gelirler giderlerimizi karşılamıyor. Diğer yandan benim rahatsız olduğum bir diğer konu ise Kıbrıslı Türkler olarak ülkemizde her geçen gün azınlığa düşmemizdir. Bu sorunların giderilmesi konusunda yetkililerin yapması gereken çok şey var ancak pek umudumuz kalmadı”



Rabia Ojiyaku

“Bu ülkede yaşamaktan mutluyum ancak herkesi olduğu gibi pahalılık bizi de rahatsız ediyor. Bir diğer durum ise devletin halkına karşı vurdumduymaz davranmasıdır. Bu konularda rahatsız oluyorum. İlerisi için burada yaşama gibi bir düşüncem yok ve gitmek için plan yapıyoruz. Kanada’ya gitmeyi planlıyorum. Ben daha çok çocuklarım için gitmek istiyorum… Çünkü otizmli bir çocuğum var ve ona alması gereken eğitimi burada aldıramıyorum. Gerçekten eğitim konusunda bu ülke çok geridedir ve bu nedenle temelli gidiyoruz. Bu konuda hükümetten tek beklentim bir an önce istifa etmeleridir.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022, 09:34