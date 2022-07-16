Yollar tehlike altında

Gazimağusa bölgesinde, Dörtyol ile Türkmenköy arasında meydana gelen trafik kazası sonucu Mağusa Türk Gücü (MTG) futbolcusu Uvanç Recaioğlu (22) ile Ahmet Çatak yaralandı. Kazanın Ahmet Çatak’ın dikkatsizliği sonucu meydana geldiği açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan başarılı futbolcunun kalçasının kırıldığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Dörtyol-Türkmenköy anayolunun

4-5’inci kilometreleri arasında yönetimindeki JD 093 plakalı araç ile seyreden Ahmet Çatak, dikkatsizliği sonucu, yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Uvanç Recaioğlu yönetimindeki FT 682 plakalı araca çarptı

Uvanç bir süre maça çıkamayacak

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mağusa Türk Gücü futbolcusu Uvanç Recaioğlu sağ kalça kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde kontrol altına alındı. Ahmet Çatak ise sağ bacağında kırık oluşması nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken, Uvanç’ın bir süre maça çıkamayacağı belirtildi.

