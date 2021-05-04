‘Kırdırıp’ getireceklerdi

Lefkoşa’da yaşanan olayda Ferhat Canpolat’ın kendilerine emanet ettiği biri 2 bin 500 dolar, diğeri 10 bin TL değerindeki iki çeki kırdırttıktan sonra parasını iade etmeyen Cengiz Avcı ve Nuh Erk şikâyet üzerine tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçla bağlantılı aranan bir şahıs olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, Ferhat Canpolat’ın 2021 yılı Ocak ayı içerisinde iş karşılığında aldığı biri 2 bin 500 dolar, diğeri 10 bin TL değerindeki iki çeki kırdırması için ciro edip Nuh Erk ve Cengiz Avcı'ya verdiğini ancak herhangi bir ödeme alamadığını söylediğini aktardı.

Aranan bir şahıs var



Polis, 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Cengiz Avcı ve Nuh Erk’in önceki gün tespit edilerek tutuklandığını aktardı.Polis memuru, çeklerin halen bulunamadığını, banka dökümleriyle birlikte zapt edilmesi gereken emareler olduğunu belirtti.Soruşturmanın sürdüğünü, alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, haklarında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.