Sıcaklıklar artı tehlike başladı

Onur ULAĞ

Havaların ısınmasıyla birlikte yangınlar da artı. Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik, Haspolat, Dumlupınar, Ercan bölgelerinde dün bir ev, bir iş yeri ve iki boş arazide çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Değirmenlik’te faaliyet gösteren Erbilek Reklam isimli iş yerindeki yangında malzemeler kullanılmaz hale geldi.

Haspolat’taki ev yangının da ise eşyalar zarar gördü. Polis, hava sıcaklıklarına bağlı yangın artışları konusunda halkı uyardı.

İş malzemeleri kullanılmaz hale geldi

Değirmenlik’te faaliyet gösteren Erbilek Reklam isimli iş yerinde dün saat 13.00 sıralarında çalışır durumda olan lazer kesim makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

Yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sonucu iş yeri içerisinde bulunan lazer kesim makinesi, 1 adet klima iç ünitesi, 1 masa ve üzerinde bulunan bilgisayar ve ekranı yanarak zarar gördü, pencereye ait cam ısıdan çatladı.



İş yerinin kapısı da hasar görürken, polisin meydana gelen olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Tüm eşyalar yandı

Haspolat bölgesinde ise dün saat 14.00 sıralarında Adnan Uyur'un kaldığı iki kattan oluşan evin kullanılmayan üst kısmında yangın çıktı.

Yangın sonucu kullanılmayan bina içerisinde bulunan eşyalar tamamen yandı. Yangın Lefkoşa İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu alevlerden etkilenen evin tavanı çökerken, bir kişi dumandan etkilenerek olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boş arazilerde yangın çıktı

Ercan Bölgesinde bulunan Devlet Üretme Çiftliği’nin güney kısmındaki arazide dün sabah 09.30’da meydana gelen yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı. Dumlupınar bölgesinde Azeri Sokak üzerinde meydana gelen bir diğer yangında ise yaklaşık 500 metre karelik alan içerisinde bulunan kuru otlar, molozlar, eski araba parçaları, bir elektrik direği ile 4 ayrı eve ait su sayaçları ve plastik sulama hortumları yandı. Her iki yangın Lefkoşa İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, halkı uyardı

Polis Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın olaylarında artış yaşandığına işaret ederek, vatandaşlardan yangınları önlemede gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Polisten yapılan açıklamada, vatandaşlara yangın belirtisi gördüklerinde derhal 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından birini arayarak yetkililere haber vermeleri çağrısında bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 10:09